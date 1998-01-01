Песков: Москва и Минск создают рабочую группу для урегулирования противоречий

, 15:35 34

Пока России и Белоруссии не удалось согласовать позиции по налоговому маневру в нефтяной сфере.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Гунеев, Пятый канал

России и Белоруссии пока не удалось согласовать позиции по налоговому маневру в нефтяной сфере. Для урегулирования этого и других вопросов президенты двух стран решили создать рабочую группу и условились провести еще одну встречу. Об этом сообщил в среду, 26 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшую накануне встречу Владимира Путина с Александром Лукашенко.

— Тесные союзнические отношения подразумевают наличие большого количества оперативных вопросов и неизбежно возникают проблемные ситуации. Поэтому чтобы не допустить каких-то клубков противоречий, два президента условились провести еще одну встречу, — сказал представитель Кремля.

Однако, по словам Пескова, дата встречи пока не назначена и никаких сроков для Минска на обдумывание ситуации Москва не устанавливала.

— Здесь главное, естественно, найти такие решения, которые устраивали бы и Минск, и Москву, — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин в целом позитивно оценил прошедшие 25 декабря в Кремле переговоры с президентом Белоруссии, отметив что еще остались неразрешенные вопросы в сфере энергетики.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

16:44
Новый год и сразу смерть: Уфологи предсказывают атаку Нибиру 1 января
16:34
Нижегородский омбудсмен попала в аварию
16:28
Владимир Путин провел встречи с лидерами парламента
16:27
Как выжать из шпината максимум пользы
16:18
Порошенко анонсировал новые антироссийские санкции
16:10
Выживший в ульяновской трагедии подросток рассказал об убийце родных
15:57
Комментатор Черданцев не исключает родства с судьей, лишившим прав Аленичева
15:51
Киев передаст Константинополю более 10 древнейших храмов за томос об автокефалии
15:35
Песков: Москва и Минск создают рабочую группу для урегулирования противоречий
15:27
Порошенко отменил военное положение на Украине
15:23
Владимир Путин заявил о надежности ракетного комплекса «Авангард»
15:12
Патриарх Кирилл считает новую «церковь» Украины нежизнеспособной
15:03
Правительство США около года выделяло деньги на изучение перепелов под кокаином
14:58
Американский астронавт Фрэнк Борман жестко раскритиковал идеи Илона Маска
14:57
Авиаудар Израиля по Сирии создал угрозу для пассажирских самолетов — МО РФ
14:47
«Петросяна можно послать» — Лоза о потенциальных участниках «Евровидения»
14:33
Москвичка полностью ослепла после косметологической процедуры
14:20
В Алеппо восстанавливают разрушенную террористами мечеть Омейядов
14:10
МИД РФ призвал западных кураторов Украины урезонить правящий в Киеве режим
14:07
Кадровые перестановки в Петербурге: Два вице-губернатора ушли в отставку

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

17 декабря

«Об этом не идет никаких разговоров» — Песков про объединение РФ и Белоруссии

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Кроссворд: необычные новогодние традиции народов мира

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Только на Пятом! «Вся правда о праздничном столе»

Специально для своих зрителей Пятый составил рейтинг самых популярных новогодних блюд и выяснил, как выбрать действительно качественные продукты и напитки, которые будут не только вкусны, но и безопасны для здоровья.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

80 лет — время побед: Пятый канал подводит итоги года

2018-й год по праву войдет в историю Пятого канала, как один из самых успешных и ярких периодов.

5-tv.ru

Партнеры канала

Новогоднее цирковое шоу «Небылица» — сказочный блокбастер от главного цирка страны

Впервые в Петербурге с 28 декабря 2018 года по 7 января 2019 года Большой московский цирк под руководством братьев Запашных покажет сказочное шоу на основе русских народных сказок «Небылица».

Общество