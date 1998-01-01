Песков: Москва и Минск создают рабочую группу для урегулирования противоречий

России и Белоруссии пока не удалось согласовать позиции по налоговому маневру в нефтяной сфере. Для урегулирования этого и других вопросов президенты двух стран решили создать рабочую группу и условились провести еще одну встречу. Об этом сообщил в среду, 26 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшую накануне встречу Владимира Путина с Александром Лукашенко.

— Тесные союзнические отношения подразумевают наличие большого количества оперативных вопросов и неизбежно возникают проблемные ситуации. Поэтому чтобы не допустить каких-то клубков противоречий, два президента условились провести еще одну встречу, — сказал представитель Кремля.

Однако, по словам Пескова, дата встречи пока не назначена и никаких сроков для Минска на обдумывание ситуации Москва не устанавливала.

— Здесь главное, естественно, найти такие решения, которые устраивали бы и Минск, и Москву, — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин в целом позитивно оценил прошедшие 25 декабря в Кремле переговоры с президентом Белоруссии, отметив что еще остались неразрешенные вопросы в сфере энергетики.