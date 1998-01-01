Актриса Тарасова рассказала, какой шок испытала перед родами

Звезда сериала «Глухарь» Виктория Тарасова откровенно рассказала о тяжелых испытаниях, через которые ей пришлось пройти до того, как ее пригласили сняться в принесшей популярность роли майора Зиминой.

В середине 1990-х актриса вышла замуж и забросила карьеру. Но беременность протекала тяжело, а муж, который сначала вроде бы был счастлив стать отцом, даже не пришел встретить ребенка в роддом.

— После того, как мы расписались, вообще все испортилось, он все чаще уезжал, не заботился обо мне и даже предложил пожить раздельно. Я ненавижу свое терпение, — цитирует Тарасову «Экспресс-газета».

По словам Виктории, накануне родов они сильно поругались, из-за пережитого шока рожала она очень тяжело.

— Я мучилась 12 часов. Я слышала, что у ребенка отказывает сердце. К счастью, нас спасли.

Она сообщила супругу о рождении сына, но он так и не приехал в роддом — ни пока Виктория с малышом целый месяц находились под наблюдением врачей, ни когда их выписывали домой.

— Это было предательство по отношению к сыну, когда он от него отказался и не пришел встречать из роддома, — считает актриса.

Отец так и не признал мальчика и никогда не помогал материально. Однако сейчас Виктория Тарасова уверена, что все испытания пошли ей только на пользу.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Виктория Тарасова, по ее признанию, спасается от депрессии рисованием.