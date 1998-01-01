Глава Госавтоинспекции прокомментировал вопрос о лишении прав за грязные номера

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Михаил Черников подтвердил, что это не повод для привлечения водителей к административной ответственности.

Фото: ТАСС / Дмитрий Серебряков

26 декабря Верховный суд РФ вновь дал разъяснения по актуальному для многих автолюбителей вопросу. Если государственные регистрационные знаки машины замазаны грязью, заляпаны снегом или на них наледь — это не служит причиной для наказания водителя.

Начальник Госавтоинспекции Михаил Черников подтвердил, выступая на пресс-конференции в Москве, что грязные номера не являются поводом для привлечения водителя к административной ответственности, особенно в условиях обильных осадков. Руководитель ведомства подчеркнул, что, если автоинспекторы установят факт использования водителем специальных средств для сокрытия номеров, в этом случае автовладелец будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим в РФ законодательством. И при таком случае инспекторы ГАИ должны действовать объективно, так как главными задачами ГИБДД являются создание условий для безопасного движения и достижение нулевой смертности на российских дорогах.

Ранее Пятый канал сообщил, что сын Игоря Талькова находится под подпиской о невыезде за нетрезвое вождение.

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