Глава Госавтоинспекции прокомментировал вопрос о лишении прав за грязные номера

26 декабря Верховный суд РФ вновь дал разъяснения по актуальному для многих автолюбителей вопросу. Если государственные регистрационные знаки машины замазаны грязью, заляпаны снегом или на них наледь — это не служит причиной для наказания водителя.

Начальник Госавтоинспекции Михаил Черников подтвердил, выступая на пресс-конференции в Москве, что грязные номера не являются поводом для привлечения водителя к административной ответственности, особенно в условиях обильных осадков. Руководитель ведомства подчеркнул, что, если автоинспекторы установят факт использования водителем специальных средств для сокрытия номеров, в этом случае автовладелец будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим в РФ законодательством. И при таком случае инспекторы ГАИ должны действовать объективно, так как главными задачами ГИБДД являются создание условий для безопасного движения и достижение нулевой смертности на российских дорогах.

Ранее Пятый канал сообщил, что сын Игоря Талькова находится под подпиской о невыезде за нетрезвое вождение.