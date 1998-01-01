Сын Игоря Талькова находится под подпиской о невыезде за нетрезвое вождение

Игоря Талькова-младшего оставили под подпиской о невыезде за повторное вождение в нетрезвом виде, сообщает ТАСС. В отношении сына знаменитого музыканта возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

В ноябре 2018 года Игорь Тальков попал в поле зрения сотрудников ГИБДД за вождение в нетрезвом виде. На месте был составлен административный протокол, а сам Игорь отказался от медицинского освидетельствования.

— В ходе дальнейшей проверки полицейские выяснили, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В 2016 году он был лишен права управления транспортным средством на полтора года и оштрафован на 30 тысяч рублей, — пояснили в пресс-службе московской полиции.

Младший Игорь Тальков — сын знаменитого в конце 80-х музыканта Игоря Талькова. По примеру отца он сам начал заниматься музыкой и в 2001 году вышел на сцену, открыв концерт памяти старшего Талькова.

Ранее Пятый канал публиковал обращение младшего Талькова, в котором он демонстрировал документы с экспертизы и требовал от СМИ извинений.