Итоги работы Пятого канала в социальных сетях за 2018 год

Уходящий 2018 год для Пятого канала отмечен важной датой — 80-летием.

Он запомнится значительным увеличением аудитории, яркими наградами и новым этапом развития. В том числе, расширением своего влияния в социальных медиа.

В 2018 году сообщества «Пятый канал. Новости» в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, ТамТам, Twitter, Яндекс Дзен) выросли на 40% — это 290 000 новых подписчиков. Публикации набрали более миллиарда просмотров.

Увеличивалась популярность и YouTube-канала: число подписчиков выросло на 100 000 человек, а количество просмотров достигло 60 миллионов.

Среди самых популярных проектов оказались «Страсть», «Живая история», детектив «Последний мент» и сериал «След».

В 2,5 раза увеличилось число подписчиков в промо группах Пятого канала (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram). Таким образом, рост составил 167%, а общий охват публикаций достиг 14,5 миллионов просмотров.

Ранее Пятый канал рассказывал о итогах года Пятого канала.