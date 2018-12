Пятый канал подвел итоги 2018 года

Пятый канал занимает уверенное место среди лидеров федерального эфира, быстро развивается, укрепляет свои позиции, завоевывает все большее внимание зрительской аудитории. Традиционно, декабрь — месяц подведения итогов. Время собрать воедино самые важные результаты, сделать выводы, оценить полученный опыт.

2018 год войдет в историю Пятого канала как год легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.

— В этом году нам удалось достичь существенных результатов. Работа Пятого сегодня — это тот самый случай, когда цифры говорят сами за себя. Такой рост — это следствие глобальных изменений в нескольких направлениях. Мы перезапустили собственное производство и активно его развиваем. Сейчас к эфиру готовятся сразу несколько новых сериалов, телевизионных программ, документальных фильмов. Мы тщательно изучаем вкусы нашей аудитории и подбираем продукт, который им понравится. Для нас очень важно соответствовать требованиям наших преданных зрителей , — говорит Генеральный директор Пятого канала Юрий Шалимов.

Благодаря грамотному эфирному программированию и качественному контенту Пятому каналу год от года удается не только сохранить, но и заметно увеличить свою аудиторию. Так, доля аудитории канала среди зрителей старше четырех лет с 2010 года возросла на 220% и составила 6,3% (в 2016 году она составляла 5,8%).

Еще один важный критерий в оценке эффективности работы телеканала — длительность просмотра. Здесь у Пятого — очередной рекорд — второй год подряд он лидирует среди всех федеральных каналов. По данным Mediascope, в 2018 году все россияне в возрасте от 25 до 59 лет отдают явное предпочтение Пятому каналу по продолжительности просмотра всего суточного контента. Телезрители этой возрастной категории оставались на Пятом 86 минут в день. Это почти полтора часа!

В прайме по рабочим дням Пятый канал занял второе место в женской аудитории от 25 до 59 лет с долей 9,8%. А в ноябре 2018 был установлен исторический рекорд по среднемесячной доле канала в аудитории «Все 25-59» — 6,7%.

Особенной популярностью у зрителей Пятого пользуется итоговая информационная программа «Известия». Она вошла в тройку лидеров вечернего телеэфира по удержанию зрительской аудитории в возрасте от 25 до 59 лет в рабочие дни с 00:00 до 00:25 часов.

— Вот уже второй год новостной контент Пятого канала — это Известия. Бренд «Известия» проверен временем. Нет человека в нашей стране, кто бы его не знал. Его новое воплощение — результат реформ, осуществленных руководством Холдинга НМГ, в который входит Пятый канал. Такой формат себя оправдал. Все больше зрителей выбирают именно «Известия» на Пятом, — говорит Генеральный директор Пятого канала Юрий Шалимов.

Помимо полюбившихся всем детективных сериалов, высокие рейтинги телеканалу принесли в 2018 году новые программы собственного производства. Среди них — «Светская хроника», «Вся правда о…», цикл документальных фильмов о самых известных людях современности «Моя правда», а также программа о приметах и суевериях «Неспроста».

Кроме новых программ, на Пятом канале с прекрасными показателями вышли в эфир премьерные серии уже зарекомендовавшего себя проекта «Мое родное». Новые серии принесли Пятому абсолютное лидерство в ночном телесмотрении среди всех федеральных каналов! В аудитории женщины «25-59 лет» доля составила 9%, а в категории «Все 25-59» канал занял почетное второе место с показателями 7,7%!

Активно развивает Пятый канал и собственное производство сериалов: «Стражи Отчизны», «Великолепная пятерка», «Крепкие орешки», а также «Барс» — адаптация популярного зарубежного сериала «Касл». В декабре вышел в эфир долгожданный сериал «Свои», который уже второй сезон демонстрирует великолепные результаты. Премьера собрала 6,9%, превысив долю целевой аудитории канала на 10%, а среди женщин от 25 до 59 лет получила 9,5%, обеспечив каналу место среди лидеров прайм-тайма.

Кстати, сериал «Свои» принес Пятому каналу награжу в номинации Best use of digital на международном конкурсе в области телевизионного маркетинга, промоушена и дизайна PromaxBDA Asiа 2018. А в самом авторитетном конкурсе промоушна и дизайна в России «МедиаБренд» первая кампания народного онлайн-кастинга заняла почетное третье место. Третьей наградой для сериала стала победа в «Национальной Премии бизнес-коммуникаций 2018» в корпоративной номинации «Лучшая маркетинговая кампания»! Марина Белова — заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала, завоевала для канала «серебро» в этой же премии за вклад в развитие индустрии в номинации «Лучший директор по маркетингу»!

Первый сезон «Своих» был высоко оценен не только зрителями Пятого канала, но и коллегами-телевизионщиками. В номинации «Телевизионный сериал» «Свои» вошли в число финалистов профессионального телевизионного конкурса ТЭФИ-2018.

В этом году Пятый получил сразу две легендарные бронзовые статуэтки ТЭФИ. Жюри отметило благотворительную программу телеканала Пятый «День ангела», которая победила в номинации «Утренняя программа» и специальный почетный приз телевизионной академии за вклад в телевизионное искусство: так Пятый отпраздновал 80-летие вещания.

Юбилейной дате была посвящена выставка, которую Пятый организовал совместно с Акционерным Банком «РОССИЯ». Она знакомила зрителей с 80-летней историей и эволюцией эфирного программного электронного телевидения в России.

Одним из самых популярных проектов юбилейного сезона стало «Народное караоке» с «Хором Турецкого», артисты которого выступали летом на центральных площадях Самары, Тольятти, Великого Новгорода, Пензы и Санкт-Петербурга и пели вместе со зрителями любимые всей страной песни. Кульминацией проекта стал грандиозный концерт в Санкт-Петербурге, который приурочили ко Дню Военно-Морского флота. На Дворцовой площади шоу «Народное караоке» собрало 65 тысяч зрителей! А прямой эфир в официальной группе Пятого канала в Одноклассниках посмотрели 3 миллиона человек, что является абсолютным рекордом!

Еще одним важным событием для Пятого стала премия «Медиа-менеджер России-2018». Генеральный директор Пятого канала Юрий Шалимов победил в номинации «Федеральные эфирные каналы» за вклад в развитие старейшего в России федерального телеканала. Вторую статуэтку получила Марина Фоменко, начальник Управления аутсорсинга Дирекции программ Пятого канала, за реализацию благотворительного проекта «День ангела».

Юрий Шалимов

И еще один юбилей в уходящем году — это 50 лет уникальному празднику «Алые паруса». Пятый канал при поддержке Акционерного Банка «РОССИЯ» и Правительства Санкт-Петербурга с 2005 года стал инициатором возрождения этой красивой традиции. Шоу «Алые паруса» увидели миллионы зрителей по всему миру. И в 2018 году интерес к трансляции праздника «Алые паруса» значительно вырос — до 8 325 000 человек по сравнению с 5 939 000 человек в 2017. При этом только на официальном сайте Пятого аудитория трансляции праздника увеличилась почти вдвое по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, шоу «Алые Паруса» заняло второе место в номинации онлайн-концерт года премии Одноклассников «Самый ОК».

Официальный портал Пятого канала установил в октябре сразу несколько рекордов посещаемости. Аудитория сайта увеличилась почти на миллион человек и составила рекордные десять миллионов человек. За год прямой эфир на сайте Пятого канала посмотрели более чем 2,5 миллиона человек. Около полумиллиона пользователей следили за проектом «День добрых дел» на сайте Пятого канала.

Пятый канал уже несколько лет занимается важной и ответственной социальной работой, связанной с детьми, их счастливым детством и здоровьем в рамках двух проектов: «День добрых дел» и «День ангела». Но в этом году канал впервые на отечественном телевидении провел всероссийскую акцию под названием «Марафон добра». В течение пяти дней звезды эстрады, кино и спорта рассказывали о детях, которым нужна помощь. А в заключительный день смогли найти для одного из воспитанников родителей.

В нынешнем телесезоне благотворительному проекту «День добрых дел» исполнилось три года. Все это время журналисты программы рассказывают о детях, которым необходимо дорогостоящее лечение. Вместе с основными благотворительными фондами России, наши телезрители спасают жизни маленьких героев. За 2018 год фонды собрали свыше 735 миллионов рублей. Адресную помощь получили больше 1000 детей.

«День ангела» — это программа, в которой сбываются мечты воспитанников детских домов. Пятый канал отмечает с ними их дни рождения в самых удивительных местах. Но, конечно, самое заветное желание наших ангелов — найти родителей. За пять лет 223 участника программы обрели свой дом и любящих родителей!

Ранее Пятый канал рассказывал, как толпа Дедов Морозов поздравила Пятый канал с 80-летием, устроив впечатляющий флешмоб Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга.