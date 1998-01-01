«Я оказалась в аду» — Седокову все еще могут лишить родительских прав

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Несмотря на то, что певица и ее бывший супруг летом договорились о совместной опеке над Моникой, привезти ребенка в Россию Анна не может.

Фото: Instagram @annasedokova

Бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова призналась, что уходящий год был для нее самым ужасным из всех. Певица рассказала в шоу Андрея Малахова, что фраза бывшего мужа «Я подаю на тебя в суд» разделила ее жизнь на «до» и «после». Бизнесмен Максим Чернявский пытался отобрать у Седоковой шестилетнюю дочь Монику, заявив, что она представляет опасность для ребенка.

— Я оказалась в аду, — сказала певица.

Весь год артистке пришлось много работать, чтобы оплачивать услуги зарубежных адвокатов, которые, несмотря на огромные гонорары, никак ей не помогли. Все это время Седокова могла общаться с девочкой только в присутствии надзирателей. А потом поняла, что ей нужна женщина-юрист, и нашла правозащитницу Ирен, которая смогла изменить ситуацию в лучшую сторону.

— Но, несмотря ни на что, я не имею правда публиковать фото Моники в социальных сетях, СМИ. Кроме того, я никогда не смогу привезти ее в Россию, иначе меня могут лишить родительских прав. Этот будет продолжаться до тех пор, пока между Россией и Америкой не будет заключен пакт о Гаагской конвенции, — рассказала Седокова.

Она может видеться с Моникой только приезжая в США, но пошла на мировую, не решившись лишать ребенка дедушки с бабушкой, которые в ней души не чают.

Ранее Пятый канал рассказывал об условиях мирового соглашения, подписанного Анной Седоковой и Максимом Чернывским.

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