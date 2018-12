Отец Трампа при помощи взятки спас сына от участия в войне во Вьетнаме

Отец президента США Дональда Трампа Тред «откупился» от военной комиссии, когда действующий американский лидер должен был отправиться на службу во Вьетнам в 1968 году. Об этом сообщает New York Times.

Отмечается, что именно в этот период Америка начала регулярные бомбардировки Северного Вьетнама, и Тред Трамп испугался за сына. В результате ему удалось договориться с врачом и «поставить» юному Дональду ложный диагноз. За это мужчина получил собственный кабинет в престижном здании в Нью-Йорке, пообещав не распространяться о данной истории.

Ранее Пятый канал сообщал, что Дональд Трамп и его супруга Мелания приехали в Ирак без предупреждения, чтобы поздравить военнослужащих с Рождеством.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw