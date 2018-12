Президент США Дональд Трамп вместе супругой Меланией приехал без предупреждения в Ирак, чтобы поздравить военнослужащих с Рождеством. Об этом в Twitter сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

— Президент Трамп и его супруга отправились в Ирак, чтобы пообщаться с военными и их командирами, поблагодарить их за успешную службу и поздравить с Рождеством, — написала Сандерс, прикрепив фотографию президентской четы в окружении военных.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw