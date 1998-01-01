На Пятом канале акция «День Добрых Дел» для Ивана Шиховцева

Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2425 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать. Сегодня вместе с фондом «Свет» мы собираем деньги для пятилетнего Вани. Мальчик мужественно сражается с опасной болезнью — опухолью мозга. Он уже перенес операцию. Но на этом испытания не закончились — необходимо провести протонную терапию, щадящую детский организм. Процедура платная. 1 миллион 800 тысяч рублей, обычной семье из Курганской области в одиночку не собрать.

Пятилетний Ваня выучил алфавит и уже умеет писать свое имя. Медленно, неуверенным детским почерком с помощью мамы — старательно выводит каждую букву. Любознательный мальчик с интересом изучает все вокруг, но его мир ограничен стенами больницы за тысячи километров от дома. У Вани — очень сложная и редкая опухоль мозга.

— Он рано начал говорить. В два года Ваня уже все говорил, и пошел он раньше. Потом он начал жаловаться — голова болит, началась тошнота, — рассказала мама.

Врачи маленького городка в Курганской области сначала не могли поставить точный диагноз, потом долго решали — как удалить опухоль. Трепанация была бы очень опасной, учитывая, что новообразование находится прямо в центре черепа. В итоге, высокотехнологичную операцию провели петербургские медики. Однако опухоль вновь начала расти, и хоть она не дает метастазов — но, постоянно увеличиваясь, давит на важнейшие отделы мозга, которые отвечают за речь, движение, зрение. Если новообразование не удалить, мальчик ослепнет. Ване можно помочь. С помощью протонной терапии, которая облучит только опухоль, не повредив при этом здоровые органы.

— Отличие фасонной терапии от протонной в том, что наша мишень будет получать высокую дозу, но при этом окружающие здоровые клетки, не будут задействованы, — пояснил врач-онколог Петербургского Центра протонной терапии МИБС им. Сергея Березина Денис Антипин.

Ване готовы помочь в петербургском центре протонной терапии, но квоты на лечение здесь ежегодно получают не более 100 жителей Северной столицы, а значит лечиться бесплатно маленький сибиряк не сможет.

Первые процедуры уже начались. Деньги на них собирали всем миром. Весь курс лечения стоит — 1 миллион 800 тысяч рублей. Таких денег у семьи из маленького городка Петухово нет. Даже если продадут последнее.

— У нас помощь от родственников незначительная есть, и пенсия по инвалидности — все, — говорит мама Вани.

Все вместе мы сможем исполнить мечту Вани — поскорее вернуться домой. Особенно в эти предновогодние дни — время исполнения желаний, когда каждый из нас может стать волшебником и подарить такое ценное и важное — здоровье.