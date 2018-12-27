Баста пригласит на концерт девушку из Костромы благодаря «Елке желаний» в Кремле

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) намерен пригласить на свой концерт в апреле в Москву 18-летнюю Маргариту Мельникову из поселка Александровское Костромской области, чья открытка с этим желанием висит на новогодней елке в Кремле.

По словам музыканта, осталось лишь разыскать ее контакты.

— Конечно, я приглашу Маргариту на концерт. Но мне нужен ее телефон или телефон ее родственников, — сказал Баста РИА Новости, отвечая на вопрос, готов ли он помочь в осуществлении мечты девушки.

В преддверии Нового года в двух залах Кремля, в том числе, под эгидой проекта «Мечтай со мной», установили две елки для исполнения заветных желаний социально незащищенных россиян: людей с ограниченными возможностями или тяжелыми заболеваниями, детей-сирот, детей из многодетных семей, лиц, находящиеся в трудных жизненных ситуациях. На новогодних символах развесили открытки с желаниями детей от трех до 17 лет и пожилых людей от 60 лет.

В Кремле перед последним заседанием Госсовета в этом году поставили ёлку с желаниями детей, которые смогут исполнить министры и губернаторы pic.twitter.com/w9D3LijDn9 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 декабря 2018 г.

Одну елку условно назвали «федеральной», так как желания предлагается исполнить федеральным чиновникам, министрам и руководителям различных ведомств. Вторая елка — «региональная», эти желания предлагается исполнить главам российских регионов.

Например, вице-премьер Татьяна Голикова будет помогать 16-летней жительнице города Северодвинска Архангельской области, которая хотела бы встретиться с актером Александром Петровым.

— Конечно, мы попросим Александра Петрова, чтобы он встретился с девушкой, — цитирует ТАСС Голикову.

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что исполнит новогодние желания троих детей.

— Один просит коляску, второй желает побывать в Москве, а третьему хочется посетить парк детских развлечений. Если каждый, кто может, осчастливит хотя бы одного ребенка, миллионы детей встретят Новый год с улыбкой на лице, — сказал Кадыров.

В декабре в проекте «Мечтай со мной» принял участие президент РФ Владимир Путин.

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