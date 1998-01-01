Экс-руководитель уфимского отдела полиции Салават Галеев неожиданно поменял тактику поведения, пишут местные СМИ.

Перед заседанием суда о продлении меры пресечения фигурант резонансного дела не скрывал своего лица и охотно общался с прессой. После продления ареста еще на два месяца подозреваемый заявил, что не считает себя виновным и признался в любви ко всем присутствующим.

— Всех люблю, буду держаться до последнего! Докажу свою правоту , — сказал экс-полицейский.

Галеев наряду с еще двумя коллегами подозреваются в изнасиловании 23-летней подчиненной в отделе полиции Уфы. Их причастность уже подтвердила экспертиза ДНК.

Ранее Пятый канал рассказывал о серьезных проступках на службе предполагаемой жертвы сексуальной агрессии.