Навка рассказала, что было в СМС Пескова после показа «Аленького цветочка»

После предпремьерного показа ледового шоу «Аленький цветочек» его продюсер и исполнительница главной роли Татьяна Навка первое СМС получила от мужа — пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Об этом фигуристка рассказала журналистам после спектакля.

— Первая СМСка: «Как? Что? Почему не пишешь?». Он, конечно, волнуется, переживает, когда я в пять-шесть утра прихожу обессиленная после репетиций, — цитирует Навку РИА Новости.

Она призналась также, что создать такое шоу — колоссальный труд, а на подготовку было мало времени, поэтому все участники очень устали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Navka Show (@navka_show) 5 Дек 2018 в 7:01 PST

Премьера «Аленького цветочка» состоится 27 декабря в московском дворце спорта «Мегаспорт». Вместе с Навкой, которая исполняет в сказке роль Настеньки, в спектакле участвует многократный чемпион США Петр Чернышов — он появится в роли Чудовища и в роле Принца. А поют за главных героев Ани Лорак, Григорий Лепс — за Чудовище, и Александр Панайотов — за Принца. Представления будут идти до 8 января. По словам фигуристки, свое шоу она хотела бы показать не только в Москве, но и в других российских городах.

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Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором Татьяна Навка катается на коньках вместе с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым на катке возле ГУМа.