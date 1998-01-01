Эксперт предлагает обязать иностранных водителей учиться в российских автошколах

, 21:38 Эксклюзивное интервью 32

По мнению Богдана Коношенко, окончание российских автокурсов иностранными гражданами повысит безопасность дорожного движения и не приведет к повышению стоимости такси.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын, Пятый канал

Депутаты Госдумы в 2019 году предложат поправки к законопроекту о государственном регулировании деятельности служб заказа легкового такси, которые запретят работать водителям без российского гражданства в этой сфере.

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Однако председатель комитета московской Торгово-промышленной палаты (МТТП) по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко считает такую меру недостаточной. По его мнению, также необходимо обязать всех иностранцев, которые хотят заняться в России коммерческим извозом, проходить обучение в автошколах и только после этого, на основании полученных водительских прав, работать с пассажирами.

— Если человек приезжает в Российскую Федерацию на автомобиле не зарабатывать коммерческим извозом — пожалуйста, пусть едет с правами иностранного государства, — рассказал Коношенко Пятому каналу.

Однако если речь идет о том, что он допускается до коммерческих перевозок, то такой автолюбитель должен получить водительское удостоверение российского образца.

— Это приведет к повышению уровня безопасности обслуживания пассажиров, — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, распространенное мнение о том, что в этом случае сократится число водителей, в частности такси, и это может привести к повышению цен — не имеет под собой серьезных оснований.

— С учетом того, что мы видим сегодня на рынке, у меня такого впечатления не складывается, я не думаю, что из-за этого цены могут повыситься, — сказал он.

Ранее Пятый канал сообщал, что Верховный суд РФ вновь дал разъяснения по актуальному для многих автолюбителей вопросу — возможном лишении прав за грязные номера.

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