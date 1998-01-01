Гражданка России арестована в Финляндии по запросу США

Гражданка России арестована в аэропорту Хельсинки по запросу США. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию посольства России в Финляндии, это случилось еще 15 декабря. 30-летняя Мира Тэрада, до 2017 года носившая имя Оксана Вовк, летела транзитом из Санкт-Петербурга в Испанию.

Сейчас она находится в изоляторе. Как ожидается, 2 января суд должен решить, будет ли гражданка России экстрадирована в США или ее освободят.

По данным агентства, женщина обвиняется в отмывании денег и распространении наркотиков во время пребывания в Соединенных Штатах в период с 2013-го по 2016 годы. Задержанная свою вину отрицает.

Ранее Пятый канал сообщал о задержании в Финляндии гражданина России, мужчину обвинили в отмывании денег.