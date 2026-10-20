Украл перед судом: экс-супруга Товстика написала на него заявление в полицию

Экс-супруга Романа Товстика написала на него заявление в полицию

Бывшая жена бизнесмена Романа Товстика Елена написала на экс-супруга заявление в полицию. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

По ее словам, предприниматель выкрал собственную дочь Алису прямо из школы, тем самым нарушив порядок общения с ребенком, предписанный судом. Более того, это произошло перед очередным заседанием. Экс-супруга бизнесмена уверена, что он на их дочь оказывает психологическое давление, чтобы на суде она выразила желание жить с отцом.

В связи с чем женщина написала на Товстика заявление в полицию.

Однако сам предприниматель все обвинения бывшей избранницы отрицал. Он пояснил, что именно мать девочки нарушила предписание суда, который разрешил общение ребенка с отцом по выходным. А вот родительница позволила лишь пару встреч за дополнительную плату. Более того, бизнесмен добавил, что забрал дочь из школы 17 октября, то есть на следующий день после заседания суда, а не перед ним, как заявляла его бывшая жена.

«Алису я забрал в субботу, 17 октября, после суда, который состоялся накануне. На заседании ребенок выразил желание жить со мной. Дома ей устроили настоящую травлю и скандал. Мама кричала, говорила: „Ты меня предала, ты меня не любишь“ и так далее. В субботу Алисе вернули планшет, который я ей подарил, где мой контакт, Ани и Артема (дети Романа и Елены, которые проживают с отцом. — Прим. ред.) были заблокированы. Дочка разблокировала и написала мне, попросила ее забрать с гимнастики. Я приехал и забрал ее», — пояснил он изданию KP.RU.

Предприниматель добавил, что ребенок чувствует себя хорошо, но очень сильно боится того, что мама ее заберет обратно.

Роман и Елена Товстик развелись в сентябре 2025 года. Бизнесмен съехался с бывшей супругой телеведущего Дмитрия Диброва Полиной. Кроме двоих его детей, с ними проживают и младшие сыновья журналиста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Полина Диброва и Роман Товстик не торопятся со свадьбой. Они просто наслаждаются жизнью, подчеркивая, что всему свое время.

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