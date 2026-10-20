Мосгорсуд отказал Виктории Боне в иске к Авроре Кибе: подробности

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 21 0

Телеведущая хотела взыскать с экс-возлюбленной Григория Лепса три миллиона рублей.

Суд между Викторией Боней и Авророй Кибой — причина

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Мосгорсуд отклонил иск Бони к блогеру Кибе на 3 миллиона рублей

Московский городской суд признал законным решение нижестоящей инстанции, отказавшей телеведущей Виктории Боне во взыскании трех миллионов рублей с блогера Авроры Кибы. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Поводом для разбирательства стал оскорбительный пост в соцсети. Апелляционная жалоба была отклонена. Заседание проводилось в закрытом режиме, представителей прессы на оглашение решения не допустили.

Боня инициировала разбирательство из-за публикации Кибы, где та подвергла Викторию критике и утверждала, что Боня якобы «продавала свое тело женатым мужчинам».

По словам Бони, подобные утверждения, не имеющие отношения к действительности, наносят ущерб ее деловой репутации, а также вредят психическому состоянию ее несовершеннолетней дочери.

Блогер добивалась в суде признания поста Кибы порочащим, публичного опровержения написанного и выплаты трех миллионов рублей в виде компенсации. Скандальная публикация впоследствии была удалена.

Суд первой инстанции в иске Боне отказал, после чего она подала апелляционную жалобу.

Все началось с выпуска шоу «Злые языки», появившемся в 2025 году, в котором Виктория Боня раскрыла некоторые детали биографии Авроры Кибы, которая в тот момент была невестой народного артиста России Григория Лепса. Аврора не промолчала и дала Виктории ответ, который впоследствии и привел к судебному разбирательству девушек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая и блогер Виктория Боня рассказала, каким видит своего будущего супруга. Среди обязательных качеств избранника она назвала честность и хорошее чувство юмора. К внешности строгих требований Боня не предъявляет: по ее словам, мужчина может быть невысоким, если он комфортно ощущает себя в собственном теле.

Ключевым условием для будущего супруга телеведущая считает финансовую обеспеченность. Телеведущая пояснила, что привыкла сама обеспечивать себе определенные условия жизни, и дело не в том, что их должен создавать мужчина, а в том, чтобы он не терялся.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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