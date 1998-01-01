Забайкальский шаман провел ритуал на благополучие россиян в 2019 году

Сибирский шаман рассказал, что ждет Россию в 2019 году. И вот прогноз от байкальских духов.

— Россия будет на пике, Россия начнет подниматься и задавать темп для всего мирового сообщества. Весь мир будет обращаться за советом и помощью к Российской Федерации. На сегодняшний момент кроме русского народа, Российской Федерации спасти нашу планету Земля не способен никто, — предсказал Заместитель Верховного шамана России Артур Цыбиков.

Шаман заверил: россиянам бояться нечего. Если люди обратятся к нравственным ценностям — их ожидает мир и спокойствие. Никаких глобальных военных конфликтов в 2019 году не ожидается. Эра войн на земле закончилась. Это шаману поведали духи огня. А чтобы у россиян все было хорошо в наступающем году, шаман провел самый сильный ритуал на благополучие.

Ранее Пятый канал сообщал, согласно прогнозу астролога Алины Никольской, в 2019 году не повезет четырем знакам Зодиака.