Четыре знака зодиака, которым не повезет в 2019-м

Петербургский астролог Алена Никольская назвала знаки зодиака, которым придется тяжелее всего в 2019-м. Она отметила, что шансы на счастье есть у каждого, главное — в нужный момент найти источник неудач и избавиться от него. В следующем году есть четыре знака, представителям которых следует быть особо осторожными.

Овен

В 2019-м овны не смогут контролировать свои фантазии. Каждое слово для них будет звучать, как вызов. Они будут остро реагировать на критику и просьбы спуститься с небес. На жизненном пути овнов возникнут преграды. Виновник этому — Нептун, воздействие которого особенно активизируется во второй половине года. В декабре 2019-го ожидается также негативное влияние Юпитера. Он будет подталкивать к ошибочным действиям, последствия которых придется «разгребать» самостоятельно.

Близнецы

Близнецам придется несладко из-за воздействия оппозиционного Юпитера. Есть вероятность, что в этом году они столкнутся с юридическими проблемами, материальными трудностями, которые будут подавлять потенциал и вызывать конфликты с окружающими. Несмотря на посылы судьбы, все проблемы — реально преодолеть. Главное, сдерживать эмоции, слушать близких и не ссориться с окружающими.

Из-за постоянного действия Урана представители этого знака рискуют оставаться зоне эмоциональной турбулентности. Никольская советует близнецам взвешенно принимать решения и спокойнее относиться к переменам.

Весы

Весам нужно возложить принятие серьезных решений на своих близких. Любые крупные покупки и финансовые вложения чреваты провалом, поэтому перед любой сделкой стоит тщательно обдумать ее последствия.

Весы будут находиться под действием Урана, который может сбить с верного пути. Представителям этого знака не рекомендуется много мечтать, иначе трудностей не избежать. Астролог советует быть аккуратнее со своей гордыней и амбициозностью, поскольку в этом году они будут явно лишними.

Водолей

С конца весны и до начала осени у водолеев будут зоны риска. Есть вероятность попасть в ловушку земных соблазнов, что может обернуться потерями. Принятие неправильных решений скажется на авторитете и принесет немало хлопот. Избежать неприятностей поможет осторожность и здравомыслие. Важно обдумывать решения от начала до конца.

В 2019-м водолеям стоит быть собранными и внимательными как никогда. Дни солнечного затмения особенно опасны для этого знака, особенно 6 января и 26 декабря. Эти периоды могут принести целый букет неприятностей, причем в самых неожиданных сферах. Старайтесь не рисковать и обходить стороной все соблазны.

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