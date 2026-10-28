«С ним было что-то не так»: внучка Томаса Маркла высказалась об обвинениях против него

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 37 0

Семью герцогини Сассекской расколол громкий скандал: одни родственники вспоминают давние подозрения, другие считают заявления попыткой очернить.

Внучка Томаса Маркла высказалась об обвинениях против него

Фото: www.globallookpress.com/60 Minutes

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Daily Mail: внучка Томаса Маркла вспомнила, что с ним всегда было что-то не так

Внучка Томаса Маркла Ноэль Расмуссен заявила, что сообщения об обвинениях против ее деда не стали для нее полной неожиданностью. Она также вспомнила письмо, которое написала ее покойная бабушка. Об этом сообщает Daily Mail.

«Возможно, это было ощущение, которое я уловила подсознательно, что с ним всегда было что-то не так. Вы не обращаете на это внимания. Но твое тело говорит тебе, когда что-то не так. Чем больше я думаю об этом, тем больше понимаю, почему это неудивительно», — отметила она.

Что известно о расследовании

Ранее полиция Филиппин сообщила о расследовании в отношении 82-летнего Маркла в связи с хранением материалов сексуального насилия над детьми. Речь идет о «сотнях, если не тысячах» изображений.

Также отмечается, что на одном из снимков предположительно запечатлен сам Маркл с несовершеннолетней.

Маркл отрицает какие-либо правонарушения. Он признал, что платил за сексуальные услуги на Филиппинах, но утверждает, что речь шла исключительно о совершеннолетних женщинах.

Письмо бабушки и разногласия в семье

Бывшая жена Маркла Рослин Лавлесс могла направить в лондонскую полицию письмо с обвинениями против него в январе 2019 года. Предполагается, что его содержание затем передали принцу Гарри и Меган Маркл.

Daily Mail пишет, что документ, по всей видимости, был утрачен полицией, а изложенные в нем обвинения не направили международным ведомствам, включая ФБР.

Расмуссен заявила, что помнит, как бабушка писала это письмо. При этом ее мать Саманта Маркл оспаривает обвинения.

Ранее она утверждала, что обращение Лавлесс было продиктовано неприязнью к бывшему супругу, и ставила под сомнение достоверность ее слов.

Поддержка решения Меган

Ноэль заявила, что полностью поддерживает решение своей тети Меган дистанцироваться от отца.

Герцогиня и ее отец Томас Маркл не общаются как минимум с 2018 года. Их отношения испортились после признания мужчины в постановочных фотографиях для папарацци перед свадьбой дочери с принцем Гарри.

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