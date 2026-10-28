«Мне туда нельзя»: Константин Цзю объяснил, почему не ездит на метро

Константин Цзю не ездит на метро из-за поклонников

Чемпион мира по боксу Константин Цзю не ездит на метро, чтобы скрыться от своих фанатов, которым не может отказать в автографе или совместном фото. Об этом артист рассказал 5-tv.ru на закрытом вечере «Движение 100».

«Мне путь в общественный транспорт закрыт, мне нельзя туда, я могу там остаться надолго. Много лет назад я обещал самому себе никогда не отказывать людям, когда кто-то подходит попросить сфотографироваться, сделать автограф», — сказал спортсмен.

Несколько лет назад Константин уговорил свою жену проехаться вместе в метро. Тогда он полностью замаскировался: надел темные очки, кепку, поднял воротник. По его собственному выражению, «забаррикадировался».

Боксер и его жена сели на Кольцевую ветку и сделали один полный круг. Тогда его чудом не признали: некоторые люди с подозрением пристально рассматривали чемпиона, сверяли с фотографией в интернете, но в итоге решали, что обознались. После этого Цзю решил такие опыты не повторять.

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