«Мне туда нельзя»: Константин Цзю объяснил, почему не ездит на метро

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 1 873 0

Чемпион мира по боксу проехался по Кольцевой ветке несколько лет назад и с тех пор избегает подземки.

Фото, видео: © РИА Новости/Саид Царнаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Константин Цзю не ездит на метро из-за поклонников

Чемпион мира по боксу Константин Цзю не ездит на метро, чтобы скрыться от своих фанатов, которым не может отказать в автографе или совместном фото. Об этом артист рассказал 5-tv.ru на закрытом вечере «Движение 100».

«Мне путь в общественный транспорт закрыт, мне нельзя туда, я могу там остаться надолго. Много лет назад я обещал самому себе никогда не отказывать людям, когда кто-то подходит попросить сфотографироваться, сделать автограф», — сказал спортсмен.

Несколько лет назад Константин уговорил свою жену проехаться вместе в метро. Тогда он полностью замаскировался: надел темные очки, кепку, поднял воротник. По его собственному выражению, «забаррикадировался».

Боксер и его жена сели на Кольцевую ветку и сделали один полный круг. Тогда его чудом не признали: некоторые люди с подозрением пристально рассматривали чемпиона, сверяли с фотографией в интернете, но в итоге решали, что обознались. После этого Цзю решил такие опыты не повторять.

Ранее 5-tv.ru писал о необычной истории увлечения Константина Цзю духовными практиками.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.53
0.04 90.10
0.01
Зимняя подготовка волос: лунный гороскоп стрижек на ноябрь 2026 для знако...

Последние новости

15:38
Путин заявил о готовности России делиться технологиями с Африкой
15:37
Заочное обучение для инженеров в России могут отменить
15:33
Размещал рекламу: муж находил насильников жены через сайты объявлений
15:23
Зеленский устроил истерику из-за нехватки ракет для Patriot
15:14
Видел ее будущее: Ким Кардашьян рассказала о последнем разговоре с отцом
15:08
«Хотел заплатить Филиппу»: как возлюбленный Алексеевой ревновал ее к Киркорову

Сейчас читают

Штрафы за одно нарушение для автомобилистов хотят увеличить в шесть раз
Египет увел у Европы весь газ, которого не хватило ЕС для восстановления запасов
«Времени у нас много»: что было в последней переписке Соседова
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео