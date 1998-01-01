Турция ввела налог на туристов

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С нового года каждый приехавший отдохнуть в страну должен будет заплатить полтора евро. Нововведение касается и тех, кто купил путевки уже давно.

Фото: www.globallookpress.com

Турция с 1 января 2019 будет взимать с каждого въехавшего в страну туриста новый налог на безопасность в размере 1,5 евро. Причем нововведение распространяется даже на тех, кто купил путевку в Турцию на следующий год еще до появления нового закона.

Как сообщает ФАН, изначально планировалось сделать «налог на туристов» в два раза больше, но ассоциации туроператоров Турции удалось убедить власти снизить цену. Тем не менее эксперты прогнозируют, что путевки в Турцию в следующем году подорожают.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Турция собирается реформировать туриндустрию, которая до сих пор живет по законам, принятым в 70-е годы прошлого века.

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