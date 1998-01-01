Названы самые востребованные специальности 2019 года

Эксперты сервиса SuperJob, проанализировав вакансии, назвали самые востребованные специальности 2019 года. По их прогнозам, самый большой спрос в наступающем году будет на разработчиков приложений для iOS и Android.

Как пишет ФАН, конкуренция в этом сегменте остается низкой — менее двух человек на место, а средняя зарплата таких специалистов в Москве составляет 130-140 тысяч рублей в месяц, а в отдельных случаях доходит и до 300 тысяч рублей.

Востребованными останутся и UI/UX-дизайнеры, создающие интерфейсы платформ и сайтов. Здесь конкурс составляет 2,5 человека на место, а зарплата от среднестатистических 110 тысяч рублей 250 тысяч.

Растет спрос также на специалистов по тестированию и QA. Здесь требуются как опытные сотрудники, так и молодые специалисты, которых работодатели готовы обучать. На каждую вакансию тоже среднем приходится 2,5 резюме. Средняя зарплата составляет 80 тысяч рублей, но доходит и до 250 тысяч в месяц.

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