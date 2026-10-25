От спорта до виноделия: Россия мощно укрепляет позиции на мировой арене

Россия укрепляет позиции сразу в спорте и отечественном виноделии

Мужская сборная по спортивной гимнастике обеспечила первую для России командную путевку на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Заветный «допуск» обеспечили блестящие выступления и серебро в командном многоборье на чемпионате мира, который завершается в эти дни в Роттердаме. Результат, который еще недавно многим казался почти невероятным. Ведь они были дисквалифицированы с 2022 года и лишены международных стартов. И не уронили планку.

Нашим девушкам откровенно помешали повторить успех. Лидерам сборной, олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, чемпионке Европы Анне Калмыковой, власти Нидерландов отказали в визах. У них еще остаются шансы попасть на заветную Олимпиаду. Время есть. Но вот что главное — Россия больше не молчит.

Наш Олимпийский комитет обратился в МОК и Международную федерацию гимнастики с требованием отстранять страны, которые себя так ведут, как Нидерланды, мешающие спорту, отстранять их от турниров. От обороны мы переходим в наступление, как доложил президенту министр спорта.

Результат уже виден — под флагом и с гимном российские спортсмены выступают уже в 24 взрослых и 29 юниорских дисциплинах. Гимн России с начала года звучал на международных аренах свыше трехсот раз. Параллельно идет глубокая перестройка самого спортивного движения. В отрасль вложены серьезные средства. Государство вправе рассчитывать на отдачу и эффективность расходов.

«Надо контролировать, регулировать весь этот процесс, но не должно быть забюрокраченности. Эти деньги не должны идти на бюрократический аппарат с машинами, секретарями и так далее, они должны идти на поддержку спорта. Я вас прошу на это обратить внимание», — сказал Владимир Путин во время встречи с министром спорта Михаилом Дегтяревым.

Возвращение гимна и флага, квалификация на Олимпиаду — доказательство того, что системная работа и настойчивость позволяют преодолевать санкции и ограничения, внешние и внутренние.

Банальный скептицизм. Кто мог поверить, что Россия сможет вырваться в мировые лидеры по виноделию? И тем не менее по итогам 2025 года мы на втором месте в мире по темпам роста площадей виноградников. Долгие годы отрасль существовала в условиях скепсиса и внешнего давления. Рынок был завален импортом и дешевыми дистиллятами, отечественное вино воспринималось многими как второсортное.

Но системная работа дала результат. Все как в спорте высших достижений.

Сегодня российские производители обеспечивают около 60% внутреннего рынка.

А к середине 30-х годов доля отечественного вина может достичь 80%. О том, как этого добиться, говорили на винодельческом форуме, который впервые прошел в специализированном винном городе «Белый мыс». Репортаж Ярослава Богата.

У хорошего вина должна быть правильная сцена. Здесь даже бокалы выбирают с изыском.

«Бокал мы оснащаем специальной технологией. Лазером наносятся внутри бокала точки, которые позволяют вину, игристому вину, делать красивый перляж», — рассказала представитель завода по производству хрусталя Алена Шеренкова.

В каждом и всюду вокруг — лучшая продукция наших виноделов из Крыма, Дагестана, Ставропольского края, Кубани, Ростовской области. От промышленных гигантов до авторских семейных виноделен.

«Свои лучшие вина представляют десятки производителей со всей страны. Ассортимент огромный, и все здесь исключительно российское», — отметил корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Это пятый российский винодельческий форум — четыре прошлых проходили в Москве, и вот впервые самое масштабное и ключевое мероприятие во всей винной отрасли проходит буквально у себя дома.

«Винный город «Белый мыс», по сути, стал столицей российского виноделия — лучшей площадки для этого просто не найти. Особенно сейчас, когда интерес к российскому вину стремительно вырос», — подчеркнул корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

От решений, которые здесь принимают, зависит будущее российского виноделия. Но ведь виноград не растет по команде «Быстрее», лозе нужно время, вино должно созреть — а целая отрасль набирает вкус постепенно, однако сейчас этот процесс ускорился в разы. В том числе и благодаря закону о виноделии, который приняли в 2019 году. Результат — на южных российских склонах первая цифра на вырост — площадь виноградников увеличится до 116 тысяч гектаров. Таких темпов 20 лет не было. Производство вина, по прогнозу, достигнет 64 миллионов декалитров. Но сухие, хоть и выдающиеся цифры — это еще не показатель прогресса.

«Сегодня мы с вами вместе формируем собственную культуру, которая опирается на традиции, но открыта для новых лиц и имен. Поэтому надеюсь, что наш терруар, наше вино будет синонимом самого лучшего качества. Мы впервые встречаемся на новой площадке в Геленджике. Ну и нет сомнений в том, что винный город «Белый мыс» уже успел впечатлить каждого из вас», — заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

В стране появляются целые винодельческие регионы — это на фоне того, что в Европе лозу варварски выкорчевывают — невыгодно стало. У нас же виноград снова ценят. Это заметно даже по программе для участников форума — целый день форума был отведен под экскурсии, и это только в Краснодарском крае, и только части виноделен, посетить все просто физически невозможно за такой короткий период. Впечатляют масштабы, технологии и бережное хранение своей истории.

«Для того чтобы хорошее вино правильно созрело, требуется идеальная температура и влажность, но еще один немаловажный фактор — тишина. Здесь, в подвалах, которые были построены еще по чертежам князя Голицына, она безупречная», — пояснил корреспондент Ярослав Богат.

Винная география не заканчивается на Кубани. Аргумент малых хозяйств — поймать характер места и перевести его на язык вина. А язык вина понятен без титров и перевода. Особенно для профессионалов отрасли, откуда бы они ни были. Вот, намного красноречивее, чем выступления на сессиях, — дегустируют наши вина эксперты из Бразилии, Боливии, ЮАР.

«Да, именно об этом я и говорил в своем выступлении. Качество продукции уже на должном уровне, проблема лишь в отсутствии узнаваемости», — сказал коммерческий директор Perdeberg Wines ЮАР Нил Грюнвальд.

Для кого-то русский букет в диковинку.

«Для меня это была невероятная сессия, потому что я наслаждаюсь российским вином», — признался международный винный судья Луис Гусман.

Кто-то еще до приезда сюда знал — российская лоза давно дотянулась до мировых вершин.

«До приезда сюда я был знаком только с одним российским брендом — «Массандрой»», — отметил ведущий винный критик Бразилии Марсело Копелло.

На форуме определили стратегию сотрудничества виноделов стран БРИКС. Обмен опытом пойдет на пользу всем.

«Здесь всем странам БРИКС есть чем поделиться. Они подтверждают, что наши вина высокого уровня, просто они о них не знали», — заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров.

И это качество мог попробовать на вкус каждый желающий в «Белом мысе» — на стендах легендарные бренды. Именитая «Массандра» — больше 130 лет традиций и коллекция свыше миллиона бутылок.

«Массандра» — это тот собирательный образ, который создал сначала в своей голове Лев Сергеевич Голицын, а потом воплотил, сделал это реальностью. Это начало всего большого виноделия», — рассказала главный эксперт по коллекционным винам завода «Массандра» Елена Батрак.

По соседству уникальный завод шампанских вин «Новый Свет», где игристые производят классическим методом — вторичного брожения, но внедряя при этом и новые технологии.

А еще известный своими выдержанными винами и подземным производством «Инкерман».

Рядом и новые звезды — «Криница» из Геленджика делает ставку на органические принципы, опираясь на собственный терруар.

На форуме пересекаются разные главы одной истории, причем как на деловой программе, так и в самом винном городе, в сердце «Белого мыса» — Музее вина Льва Голицына. Это уникальное пространство — три уровня самых редких экспонатов разных эпох.

Культуре вина тоже нужны корни — тогда и новые побеги будут расти быстрее. В винном городе Музей вина Льва Голицына сейчас одно из самых популярных мест.

«Да, мы уже сейчас работаем четыре месяца и очень гордимся тем, что нас посетило уже более 20 тысяч гостей. И сейчас, в октябре, мы открыли новые экскурсионные маршруты», — рассказала генеральный директор Музея вина Льва Голицына Екатерина Халецкая.

То, что представляет из себя «Белый мыс», сложно представить, пока сам не побываешь тут, раньше такое никто и нигде не делал. Проект создала группа акционерного Банка «Россия». И это еще один пример того, как инвестиции изменили не только место, но несколько отраслей. Для туристов локация — новая точка притяжения, для профессионалов — центр всей индустрии вина.

«Когда этот проект задумывался, он и задумывался как площадка, где виноделы встречаются, общаются, где рождаются новые смыслы, где рождаются новые идеи», — подчеркнул руководитель проекта «Винный город «Белый мыс»» Дмитрий Левицкий.

Больше четырех гектаров территории — необыкновенная архитектура, 28 локаций, энотека с самой большой коллекцией российских вин — кстати, постоянно пополняется.

«Ассортиментный комитет не останавливает свою работу, потому что как раз сейчас происходит розлив нового вина. Рассчитываем, что из 1800 количества СКЮ вырастет. Наше полочное пространство рассчитано на то, чтобы принять 3840», — сообщила директор энотеки винного города «Белый мыс» Анастасия Буцкая.

Но еще более мощный фокус на научную составляющую. В уникальной лаборатории «Белого мыса» будут доступны около 300 видов исследований. Такого испытательного центра в мире пока что нет.

«Я уверен, что это подтолкнет к тому, что будет еще один эволюционный скачок в российском виноделии. То есть это, по сути, те люди, которые могут по молекулам разбирать вино, а с учетом того, что будет физика-химия, они могут это соединить», — заявил директор по развитию винного направления винного города «Белый мыс» Алексей Соловьев.

Упор на науку в виноделии — шаг оправданный, это раньше российские виноделы оглядывались на Запад — сейчас опираются по большей части на свой собственный опыт. Исследованием генетики винограда, например, давно занимается Курчатовский институт.

«Мы догнать ни в какой области никого не можем. Поезд, который ушел, его догонять всегда сложно, практически невозможно. Можно зацепиться за последний вагон. Мы можем только обогнать, а поскольку мы по своей природе, генезису, по генетике всегда первые и лидеры, то мы можем только обогнать», — подчеркнул президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

На винодельческом форуме назвали имена лауреатов премии имени князя Льва Голицына. За вклад в российское виноделие. Это и поддержка молодых кадров.

«Для меня эта премия — это очень крутой и очень важный стимул для молодых кадров», — поделилась выпускница магистратуры Севастопольского госуниверситета, победившая в номинации «Лучший выпускник по специальности «Виноградарство и виноделие»», Валерия Саралидзе.

И признание заслуг. Ольга Чурсина и Виктор Загоруйко из «Курчатовского института» удостоились награды за монографию «Стабилизация вин: наука и практика».

Награды лучшим винам по традиции тоже вручали в нескольких категориях.

В отрасли сейчас отчетливо понимают: важно занять не просто как можно больше земли, а в первую очередь выйти на новый уровень качества. Потому что вино — это не просто урожай и бутылка, это тоже целая наука, которая ищет еще неизведанное в лозе. Это будущее возродившейся отрасли — российского виноделия — уже отчетливо видно здесь, в столице российского виноделия, винном городе «Белый мыс».

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