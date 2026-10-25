Песков поставил точку в вопросе о послании Федеральному собранию Путина в 2026 году

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 27 0

В Кремле уточнили, состоится ли обращение президента к парламенту до конца года.

Будет ли послание Путина Федеральному собранию в 2026 году

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Песков: послание Путина Федеральному собранию в 2026 году не планируется

Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в 2026 году не планируется. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом ранее в тот же день представитель Кремля заявил ТАСС, что Путин огласит послание Федеральному собранию тогда, когда сочтет это целесообразным.

Таким образом, в 2026 году выступления президента с посланием не ожидается. О сроках следующего обращения Песков не сообщил.

Послание Федеральному собранию — это обращение главы государства к обеим палатам российского парламента. В ходе выступления президент обычно обозначает основные направления внутренней и внешней политики, а также ключевые задачи для органов власти.

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