Родителям с маленькими детьми не рекомендуют отдыхать за рубежом в Новый год

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Резкие перепады температур могут негативно сказаться на здоровье малышей.

Фото: www.globallookpress.com

Родителям детей до двух лет лучше не вывозить малышей за рубеж в предстоящие новогодние праздники, пишет Интерфакс со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. По словам эксперта, резкие перепады температур при смене климатических зон могут навредить неокрепшему организму, поэтому прежде чем планировать дальнюю поездку, лучше посоветоваться с медиками.

— У кого-то здоровье очень крепкое и позволяет менять климатический пояс. У кого-то и приоритеты другие, кто-то и не хочет менять климатический пояс. Но, мне кажется, по поводу выезда за рубеж, тем более со сменой климата, лучше советоваться с врачом, а по поводу вывоза детей — с педиатром, особенно если есть какие-то нарушения здоровья, — отметила Попова.

Также специалист подчеркнула, что сейчас при посещении азиатских и южно-американских стран высок риск заболеть лихорадками Денге, Цуцугамуши и Чикунгунья.

Ранее Пятый канал сообщал о самых «новогодних» городах России, которые идеально подходят для проведения зимних каникул.

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