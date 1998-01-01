«Ленинград Центр» представляет фантастическое новогоднее ревю «Фарфоровое счастье»

«Ленинград Центр» приглашает зрителей на сказку для взрослых. Создатели «Фарфорового счастья» представили настоящий калейдоскоп из разных жанров. На сцене разворачивается грандиозное шоу. Классический балет, современный вокал, в воздухе парят воздушные гимнасты. И все это — под живое музыкальное сопровождение симфонического оркестра.

Каток прямо на сцене. В «Ленинград Центре» умеют удивить гостей. Артисты уже и на коньках пируэты выписывают. Настоящая зимняя сказка. Настроение задает симфонический оркестр. Только живой звук и хиты, проверенные временем.

Номера из так полюбившихся постановок и совершенно новые герои. Новогоднее ревю «Фарфоровое счастье» поможет взрослым снова поверить в чудеса. Словно по мановению волшебной палочки зрители переносятся в страну восходящего солнца. Фантастические декорации, восточные красавицы и парящие над залом акробаты.

Все номера, словно красочный калейдоскоп. Каждый по-своему уникален и неповторим. Дизайнерские костюмы, чувственная хореография, вокал до «мурашек».

Переплетение жанров, стилей и современных технологий держит гостей в напряжении каждую минуту. Новые герои могут, как из-под земли появиться, так и с небес спуститься. Отдельный персонаж яркого действа — сцена. Десятки подвижных механизмов и экранов, 3D-занавес, самая большая в Европе кинетическая люстра.

Аншлаг в «Ленинград Центре» — дело привычное. Зрители возвращаются снова и снова. Ведь каждый раз в грандиозных шоу обязательно что-нибудь меняется. Даже финалы могут быть разными. Так что теперь уже актеры знают самых преданных поклонников в лицо.

У самой романтичной сказки этой зимы тоже есть конец. Зрителей ждет всего восемь представлений. Так что, если к кому-то праздник так и не пришел, «Ленинград Центр» легко исправит эту несправедливость.

Ранее Пятый канал рассказывал о премьере шоу Timeless в «Ленинград Центре».