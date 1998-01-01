«Ленинград Центр» представляет фантастическое новогоднее ревю «Фарфоровое счастье»

, 10:05 Репортаж 23

«Фарворовое счастье» перенесет зрителей в страну восходящего солнца.

Фото, видео: Пятый канал

«Ленинград Центр» приглашает зрителей на сказку для взрослых. Создатели «Фарфорового счастья» представили настоящий калейдоскоп из разных жанров. На сцене разворачивается грандиозное шоу. Классический балет, современный вокал, в воздухе парят воздушные гимнасты. И все это — под живое музыкальное сопровождение симфонического оркестра.

Каток прямо на сцене. В «Ленинград Центре» умеют удивить гостей. Артисты уже и на коньках пируэты выписывают. Настоящая зимняя сказка. Настроение задает симфонический оркестр. Только живой звук и хиты, проверенные временем.

Номера из так полюбившихся постановок и совершенно новые герои. Новогоднее ревю «Фарфоровое счастье» поможет взрослым снова поверить в чудеса. Словно по мановению волшебной палочки зрители переносятся в страну восходящего солнца. Фантастические декорации, восточные красавицы и парящие над залом акробаты.

Все номера, словно красочный калейдоскоп. Каждый по-своему уникален и неповторим. Дизайнерские костюмы, чувственная хореография, вокал до «мурашек».

Переплетение жанров, стилей и современных технологий держит гостей в напряжении каждую минуту. Новые герои могут, как из-под земли появиться, так и с небес спуститься. Отдельный персонаж яркого действа — сцена. Десятки подвижных механизмов и экранов, 3D-занавес, самая большая в Европе кинетическая люстра.

Аншлаг в «Ленинград Центре» — дело привычное. Зрители возвращаются снова и снова. Ведь каждый раз в грандиозных шоу обязательно что-нибудь меняется. Даже финалы могут быть разными. Так что теперь уже актеры знают самых преданных поклонников в лицо.

У самой романтичной сказки этой зимы тоже есть конец. Зрителей ждет всего восемь представлений. Так что, если к кому-то праздник так и не пришел, «Ленинград Центр» легко исправит эту несправедливость.

Ранее Пятый канал рассказывал о премьере шоу Timeless в «Ленинград Центре».

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