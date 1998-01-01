Самые популярные маршруты: чем удивит Крым в новогодние каникулы

Сочи и Таиланд — два самых популярных направления на новогодние праздники у россиян. Такие данные озвучили в Ассоциации туроператоров России. За впечатлениями россияне отправляются и в Крым. Местные курорты вошли в пятерку самых популярных направлений. Чем зимой будет удивлять полуостров?

Международный аэропорт Симферополя имени Айвазовского уже с неба открывает гостям сказочный вид. Новый терминал, выполненный в форме гигантской застывшей волны, уже ставший одной из главных визиток полуострова — приглашает всех окунуться с головой в праздничную феерию. На новогодние праздники здесь планирует обслужить около 1500 рейсов и открыть дополнительные — в Москву, Санкт Петербург, Казань и Самару.

Зимой Крым прекрасен по-своему: отдых здесь понравится тем, кто не любит длинных очередей и шумных толп. Хотя все главные экскурсионные объекты полуострова к приему туристов готовы. У каждого — свои новогодние программы.

Туристов-экстремалов ждут крымские дайверы. Они предлагают незабываемое приключение — нарядить елку на дне Черного моря.

Тем, кто приехал в Крым восстановиться после рабочих стрессов и отдохнуть от ритма мегаполиса — прямая дорога в один из самых красивых парков. Ландшафты уникального Японского сада в Партените не только успокоят, но и настроят на философские мысли.

Сделать новогодние каникулы «вкусными» уже готовы местные рестораторы. В Крыму активно развивают новое кулинарное направление — «локал- фуд».

В уходящем году республика бьет рекорды посещаемости постсоветского периода. А после запуска Крымского моста добраться сюда стало еще проще. В новогодние праздники здесь ждут более 150 тысяч туристов. Причем, провести зимние каникулы в Крыму хотят не только россияне.

— Некоторые сервисы бронирования билетов международных, показал, что уровень бронирования именно зарубежных туристов в Крыму, понятно с перелетом через Москву, увеличился практически в два раза — с 5%до 8,3, — сказал министр туризма и курортов Республики Крым Вадим Волченко.

Единственное, чего не может предложить Крым туристам — это снега. На все дни зимних каникул синоптики прогнозируют плюсовую температуру.