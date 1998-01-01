«Каждый год мы с друзьями ходим… на море!». Именно так по традиции говорят моржи из Севастопольского клуба зимнего плавания «Морж СССР». Водичка в Крыму в конце декабря как правило +9…+10 градусов. Для любителей холодов это — «детский сад».

В конце декабря у «Моржей СССР» традиционный предновогодний заплыв, с елкой, песнями и хороводами. Говорят, главное — ощущение праздника в душе, а организовать его можно где угодно.

Крым — полуостров, потому и Дед Мороз со Снегурочкой там предпочитают передвигаться по воде. Возможно, им так удобнее. Или же они просто хотят выделиться на фоне коллег с севера.

Выделяются и некоторые крымчане — Новый год они празднуют на яхтах, в открытом море. Предварительно заготавливают продукты на стол, украшают лодку и уже на воде включают иллюминацию, чтобы судно светилось как новогодняя елка.

И если собрать все эти сверкающие яхты вместе, получится своеобразный «огонек». Кто-то из вас сейчас задумался о качке, морской болезни. Да, без этого никуда, но в Крыму люди умеют веселиться при любых условиях.

Да, крымчане лишены возможности лепить снеговиков из снега. Но не нарушать же новогодние традиции! Как видите, забавный зимний символ из песка получился ничуть не хуже своего белоснежного сородича. Главное — настрой!

Кажется, даже местные чайки уважают новогодние традиции и стараются клевать хлеб аккуратно, чтобы не повредить снеговика.

Еще одна зимняя забава — катание на санях. И не беда, что нет снега, влажная земля на поляне — отличная альтернатива. Конечно добраться до нее по асфальту непросто, но крымчан это не остановит.

По скользкой от росы траве вполне можно устраивать полноценные гонки на санках. Да, звучит это слегка нелепо, но что еще остается жителям полуострова — снега здесь нет, а зимних развлечений хочется!

Нет возможности слепить снежную бабу — нарисуй ее. Вместо заледеневших осадков — цветные мелки и воображение. Из плюсов — такое творение не разрушит какой-нибудь хулиган из соседнего подъезда.

Нарисовали сани Деда Мороза и огромный мешок с подарками — загадали что-то себе, такие правила. Кто-то пишет в Великий Устюг, а севастопольские дети желают визуализируя.

На коньках в городе не покатаешься, но есть же ролики. Праздничные декорации уже на месте, чай в термосе — а больше ничего и не надо.

Да, на роликах не поманеврируешь так, как на коньках, а еще и падать больнее. Но есть и плюсы — не надо надевать шапки, шарфы и перчатки — не замерзнешь. Уверены, кто-то из Магадана с удовольствием поменялся бы с крымчанами зимами.

Нарядить елку каждый может, а попробовали бы вы украсить пальму или другое экзотическое растение. Крымчане в этом специалисты.