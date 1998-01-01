Путин и Лукашенко второй раз за неделю проведут переговоры

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По словам пресс-секретаря президента РФ, главы государств продолжат обсуждать спорные вопросы.

Фото, видео: ТАСС/Сергей Савостьянов, Пятый канал

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в субботу, 29 декабря, в Москве продолжат обсуждение финансовых запросов Минска, а также реализацию Договора о Союзном государстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Будет продолжено обсуждение тех тем, которые были на повестке дня встречи, которая была несколькими днями ранее в Москве, — цитирует ТАСС Пескова.

В частности, по его словам, среди тем субботних переговоров — «запросы белорусских товарищей по разным финансовым темам», а также вопрос «как быть с договором 1999 года» о Союзном государстве.

Песков добавил, что позиции по этим вопросам понятны и последовательны.

Как ранее рассказывал Пятый канал, 25 декабря в Кремле прошли очередные переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. По словам российского лидера, у Москвы и Минска есть все основания быть довольными двусторонними отношениями.

Союзное государство России и Белоруссии (СГРБ) существует с апреля 1999 года — именно тогда Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали соответствующие договоры. СГРБ не стало государством в полном смысле — обе страны сохранили суверенитет. Сейчас Союзное государство рассматривается как база для интеграции экономики, культуры и таможенной системы РФ и РБ.

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