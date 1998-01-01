Москва и Лондон договорились о восстановлении дипмиссий

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Россия и Британия договорились о постепенном возвращении высланных дипломатов с января 2019 года.

Фото: © РИА Новости

Москва и Лондон начнут восстанавливать численность дипмиссий с января 2019 года. Об этом заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко в эфире телеканала «Россия 24».

— Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, но, по крайней мере половина посольства будет восстановлена, — отметил Яковенко.

Как ранее рассказывал Пятый канал, дипломатический конфликт между Россией и Британией разразился после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Лондон увидел в произошедшем «российский след» и ввел в отношении Москвы пакет санкций. Одним из его пунктов стала высылка из страны 23 российских дипломатов. Россия ввела в отношении Соединенного Королевства зеркальные меры.

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