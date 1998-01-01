Видео: Лихач разбил люксовый Maybach во время дрифта у «Зенит Арены»

Лихой заезд у «Зенит Арены» обернулся для петербургского водителя иномарки премиум-класса Mercedes Maybach аварией и незапланированными тратами.

Молодой человек по имени Алексей опубликовал в социальных сетях видео дрифта на Дворцовой площади и у стадиона на Крестовском острове, во время которого Maybach занесло, и он столкнулся с другим автомобилем.

Несильный удар пришелся в задний фонарь люксового автомобиля. Позже водитель показал повреждения. Алексей заявил, что машина ему не принадлежит, но ремонтировать ее будет за свой счет. Судя по его странице в Instagram, молодой человек подрабатывает водителем при аренде этого лимузина.

Видео: Instagram @lexaans

Ранее Пятый канал рассказывал о девушке, которая на автомобиле каршеринга протаранила пункт досмотра «Зенит Арены».