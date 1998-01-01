Дрозденко назвал сроки окончания строительства корпусов ЖК «Силы природы»

Третий комплекс «Силы природы» в Мурино будет достроен до конца следующего года. Еще два будут готовы в мае и июне. Об этом заявил глава Ленобласти Александр Дрозденко после визита в прокуратуру с обманутыми дольщиками.

Дрозденко пояснил, что дочерняя компания акционерного общества намерена приобрести квадратные метры по договору долевого участия и оплатить их не деньгами, а физическими работами. Это позволит достроить первый и второй корпуса ЖК. Далее их планируется продать, а вырученные деньги вложить в достройку оставшихся корпусов.

— Деньги, вырученные от продажи первых двух корпусов, и часть денег, которые мы возьмем через кредит под гарантию правительства Ленобласти, мы вкладываем в достройку третьего, а затем и четвертого корпуса. Таким образом, объект будет достроен, — рассказал Дрозденко.

Ранее глава Петербурга Александр Беглов пообещал, что власти «жестко» возьмутся за проблему обманутых дольщиков.