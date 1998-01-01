«Вы не девушка, а мужик!» Корпоратив в Набережных Челнах превратился в бойню

, 19:45 Видео 24

Рабочий коллектив одной из компаний города разгромил кафе.

Фото, видео: YouTube @Chelny-biz

В сеть попал ролик, снятый на корпоративе одной из компаний в Набережных Челнах в кафе «Грильбург». На кадрах видно, как предновогодние посиделки с коллегами резко превращаются в массовую драку. Люди вскакивают со своих мест и начинают «раздавать» друг другу пощечины и пинки. В какой-то момент пьяная компания даже пытается перевернуть стол. При этом одной из активных участниц потасовки является девушка. В течение всей драки она пытается «помочь» другу и бьет одного из уже лежащих мужчин ногами по туловищу.

— Девушка, не забывайте, что вы — девушка! Угомоните ее кто-нибудь! — призывает ведущая изначально культурного мероприятия.

Примечательно, что среди сотрудников коллектива остались и непричастные к «бойне». Однако они по какой-то причине просто молча наблюдают за зрелищем, не вызывая полицию.

По информации местных СМИ, сейчас в инциденте разбираются правоохранительные органы.

Ранее Пятый канал сообщал о массовой драке, возникшей между рабочими на стройке в Приамурье. Только тогда один из ее участников серьезно пострадал. Возбуждено уголовное дело.

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