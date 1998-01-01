Самарскому министру пришлось извиняться за совет малоимущим семьям

Министр социальной и семейной политики Самарской области Марина Антимонова публично извинилась перед малоимущими семьями за совет об «огородах».

Чиновница порекомендовала жителям региона «развести сады и огороды» в ответ на жалобы о размере детского пособия, которые ей поступили на страницу в Twitter. Кроме того, Антимонова спросила у граждан, должно ли государство всех содержать.

— Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение , — заявила госслужащая.

Высказывание министра вызвало гневную реакцию самарцев, многие вспомнили в этой связи свердловскую чиновницу Ольгу Глацких, которая уже покинула свой пост после скандального заявления о государстве, которое «никого не просило рожать».

В итоге Антимонова извинилась за свой совет, традиционно завив, что ее выражение вырвали из контекста.

При обсуждении мер поддержки и разъяснении, что делается для решения проблем, в дискуссии я допустила некорректное выражение, которое, ксожалению, было выхвачено из общего контекста и растиражировано. Я приношу извинения тем, кого эта фраза обидела. Предложения приняли в работу. — Марина Антимонова (@Antimonova_M) 28 декабря 2018 г.

Ранее Пятый канал рассказывал об увольнении саратовского министра Натальи Соколовой, прославившейся фразой о «макарошках».