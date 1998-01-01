Самарскому министру пришлось извиняться за совет малоимущим семьям

, 16:45 255

Марина Антимонова в ответ на жалобы о размере детских пособий посоветовала «развести сады и огороды».

Фото: vk.com

Министр социальной и семейной политики Самарской области Марина Антимонова публично извинилась перед малоимущими семьями за совет об «огородах».

Чиновница порекомендовала жителям региона «развести сады и огороды» в ответ на жалобы о размере детского пособия, которые ей поступили на страницу в Twitter. Кроме того, Антимонова спросила у граждан, должно ли государство всех содержать.

— Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение, — заявила госслужащая.

Высказывание министра вызвало гневную реакцию самарцев, многие вспомнили в этой связи свердловскую чиновницу Ольгу Глацких, которая уже покинула свой пост после скандального заявления о государстве, которое «никого не просило рожать».

В итоге Антимонова извинилась за свой совет, традиционно завив, что ее выражение вырвали из контекста.

Ранее Пятый канал рассказывал об увольнении саратовского министра Натальи Соколовой, прославившейся фразой о «макарошках».

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

18:19
Древние майя находятся в плену у планеты Нибиру — уфологи
18:17
В Чехии грабитель взял в заложники клиентов банка — кадры с места
18:01
Путешественница «баба Лена» госпитализирована в тяжелом состоянии
17:53
«У них давно разногласия» — менеджер Птахи о нападении Obe 1 Kanobe
17:51
Лидер «Руки Вверх» рассказал, как снимался клип с «Little Big» и Гудковым
17:34
Ленинградская область полностью перешла на цифровое телевидение
17:32
Появилось видео потасовки рэперов Птахи и Obe 1 Kanobe ‏
17:01
Рэпера Птаху избили в центре Москвы
16:52
Биткоин признан самой провальной инвестицией 2018 года
16:52
Комик Владимир Зеленский об урегулировании им конфликта в Донбассе
16:45
Самарскому министру пришлось извиняться за совет малоимущим семьям
16:38
Какая погода ждет россиян в новогоднюю ночь — прогноз Гидрометцентра
16:25
Дрозденко назвал сроки окончания строительства корпусов ЖК «Силы природы»
16:20
Видео: Лихач разбил люксовый Maybach во время дрифта у «Зенит Арены»
16:08
Скорая беспомощность: в Москве и Петербурге напали на сотрудников неотложки
15:51
Как создаются украшения — фоторепортаж из ювелирной мастерской в Петербурге
15:49
«Маколей Маколей Калкин Калкин» — главный герой фильма «Один дома» сменит имя
15:39
«Шатдаун» в США: конгресс вновь не смог договориться по бюджету
15:36
Почему принц Уильям проигнорировал Меган Маркл в церкви
15:30
Китай в лицах — один день из жизни туристки с фотоаппаратом

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

26 дек

Свердловская чиновница Глацких подала в отставку и объяснила почему

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Кроссворд: необычные новогодние традиции народов мира

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Итоги роста Пятого канала в социальных медиа

В 2018 году Пятый активно развивал свое влияние в Интернете. Официальный портал канала установил в октябре сразу несколько рекордов посещаемости. Аудитория сайта увеличилась почти на 1 млн человек и составила рекордные 10 млн человек.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Правдой» долю не испортишь. Пятый канал подсчитал свои успехи за год

Пятый канал стало смотреть больше народу, и у экранов он задерживается всё дольше.

5-tv.ru

Реклама