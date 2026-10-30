Не платите: как мошенники обманывают россиян при замене старых счетчиков

Мошенники обманывают россиян при замене старых счетчиков

Под видом сотрудников энергокомпаний к россиянам могут приходить мошенники. Об этом в беседе с ТАСС рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

По его словам, аферисты давят на своих жертв, требуя, как можно быстрее оплатить процедуру по замене прибора. Кроме того, они настоятельно просят назвать код из СМС, который якобы необходим, чтобы услуга была предоставлена в полном объеме.

«Если вам сообщили, что счетчик пора менять, уточните название организации и проверьте информацию по телефону с ее официального сайта или из квитанции. Никакие коды и пароли „для оформления замены“ сообщать не нужно», — сказал Валерий Селезнев.

Парламентарий также напомнил о том, что россияне вправе не менять свой обычный счетчик на «умный». Но если срок эксплуатации старого прибора закончился, то по закону собственник жилья обязан произвести замену. Но в этом случае сотрудники компаний выполняют установку новых счетчиков абсолютно бесплатно и никакой код им не нужен.

Ранее в Госдуме объяснили, как вернуть деньги за плохое отопление. Закон устанавливает четкие температурные нормы для жилья: в обычных комнатах показатель не должен опускаться ниже 18 градусов тепла, а в угловых ниже 20 градусов. Если есть проблемы, то нужно сразу обращаться в аварийную службу.

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