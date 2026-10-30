Западная пресса отправилась в Алешки вместе с российской гуммиссией

Путь гуманитарной миссии в Алешки Херсонской области под руководством уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой продолжается. Вместе с ней в населенный пункт отправились представители зарубежной прессы. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

«Колонна в сторону Алешек начала движение еще в темноте. В составе тонны груза: это и продукты питания, и медикаменты. А в автобусах передвигаются журналисты, как российские, так и западные, американские, французские, итальянские и украинские», — сообщил он.

Обстановка в Алешках обострилась из-за обстрелов со стороны ВСУ. Для ее нормализации с 27 октября там ввели режим тишины. Нарушений пока не зафиксировано, ограничение будет действовать до 22:59 1 ноября.

Стрельбу в городе и окрестностях остановили, чтобы завезти еду и медикаменты и безопасно вывезти мирных жителей. Маршруты, по которым пойдут гуманитарные машины и транспорт с людьми, предварительно разминировали.

За действиями украинских и российских групп, занятых в операции, будут наблюдать представители независимой американской медиаорганизации. Они станут фиксировать, как идет работа с населением и соблюдаются ли условия гуманитарного перемирия.

Посредником в согласовании локального прекращения огня выступила первая леди США Мелания Трамп. Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин отметил ее участие в подготовке операции на пленарном заседании саммита «Россия — Африка».

По словам российского лидера, Мелания помогла организовать помощь гражданскому населению. Путин также отметил, что обстановка в районе населенного пункта осложнялась минированием подходов украинской стороной, что приводило к гуманитарной катастрофе.

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