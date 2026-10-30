Киев охотится на спортсменов: Плющенко, Загитову и Авербуха внесли в базу ГУР

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 30 0

Фигуристов обвинили в поддержке Путина и СВО.

За что Плющенко, Загитову и Авербуха внесли в базу ГУР

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Плющенко, Загитову и Авербуха внесли в базу ГУР Украины

Заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко и еще восемь фигуристов из России попали в базу главного управления разведки минобороны Украины (ГУР МО). Об этом сообщило РИА Новости Спорт со ссылкой на соответствующие данные.

Киевские силовики вносят неугодных лиц в свою базу под угрожающим заголовком «Мы идентифицируем цели». В отношении этих людей звучат призывы к дисквалификации на всех уровнях соревнований и удалению из всех спортивных организаций.

Туда же вместе с Плющенко попала победительница Олимпийских игр и чемпионата Европы 2018 года Алина Загитова — ей вменили в вину то, что она снялась в видеоролике общероссийского движения «Здоровое Отечество» и поддерживает президента РФ Владимира Путина.

Помимо этого, в базу попал заслуженный мастер спорта России Илья Авербух — он также поддерживает Путина, публично критиковал решение о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям, бывал в Крыму и выступал с шоу для семей бойцов СВО в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский фигурист Марк Кондратюк, лишенный нейтрального статуса на соревнованиях после запроса Украины, сообщил о работе над его восстановлением.

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