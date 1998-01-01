ВКонтакте назвали главное событие и человека 2018 года

Специалисты ВКонтакте проанализировали записи и комментарии пользователей социальной сети. Они выбрали 10 самых популярных людей и событий года.

Девять миллионов раз упоминали президента России Владимира Путина. Он стал самым обсуждаемым человеком года. На втором месте — боец Хабиб Нурмагомедов. Он набрал 3,9 миллиона упоминаний.

В десятку также вошли футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду. Президент США Дональд Трамп набрал 1,5 миллиона упоминаний и занял лишь девятую строчку рейтинга.

Главным событием года признан Чемпионат мира по футболу в России (ЧМ-2018)

Мемы вроде #УсыНадежды и #НогаАкинфеева помогли набрать ЧМ-2018 2,8 миллиона упоминаний. На втором месте — Олимпийские игры в Пхенчхане (1,8 млн).

Также активно в социальной сети обсуждали фильм «Мстители: Война бесконечности» и выборы президента России.

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