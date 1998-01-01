Путин призвал МВД наладить механизмы работы с жалобами от бизнеса

, 20:11 Репортаж 25

В ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД глава государства также затронул тему коррупции и доверия к полиции.

Фото, видео: Globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
ЧМ-2018 1015

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД в четверг, 28 февраля, призвал силовиков усилить борьбу с коррупцией и терроризмом и повысить раскрываемость. В тоже время не забыл похвалить за отличную работу во время Чемпионата мира по футболу. Однако главная тема - по следам послания федеральному собранию - отношение полиции к бизнесу. По мнению президента, в условиях санкций, правоохранители обязаны активнее защищать интересы препринимателей, избавляя от лишних проверок. Подробнее обо всем Алексей Лазуренко.

 

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин назначил нового начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Тема:
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