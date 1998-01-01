With lоvе: Не менее 500 болельщиков из Аргентины остаются на территории России

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Жители солнечного государства похоже настолько влюбились в Россию, что совершенно не боятся миграционной службы и после ЧМ-2018 не планирую возвращаться на Родину.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
ЧМ-2018 1014

Любовь к русским красавицам — чувство коварное, оно может и с пути домой сбить. Вероятно, именно по этой причине около 500 болельщиков из Аргентины не вернулись на родину из России. Об этом рассказали в нашем посольстве в Буэнос-Айресе. Там уточнили, что пропавшие аргентинцы в прошлом году приехали на чемпионат мира по футболу. И срок действия их паспорта болельщика истек еще 31-го декабря. Латино-американцев сейчас ищут. Но их пропажа — лишь капля в море. Ранее в МВД сообщили, что после мундиаля в России остались почти пять с половиной тысяч иностранцев.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Санкт-Петербурге пройдут групповые матчи и четвертьфинал Евро — 2020.

Тема:
ЧМ-2018 1014
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