With lоvе: Не менее 500 болельщиков из Аргентины остаются на территории России

Любовь к русским красавицам — чувство коварное, оно может и с пути домой сбить. Вероятно, именно по этой причине около 500 болельщиков из Аргентины не вернулись на родину из России. Об этом рассказали в нашем посольстве в Буэнос-Айресе. Там уточнили, что пропавшие аргентинцы в прошлом году приехали на чемпионат мира по футболу. И срок действия их паспорта болельщика истек еще 31-го декабря. Латино-американцев сейчас ищут. Но их пропажа — лишь капля в море. Ранее в МВД сообщили, что после мундиаля в России остались почти пять с половиной тысяч иностранцев.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Санкт-Петербурге пройдут групповые матчи и четвертьфинал Евро — 2020.