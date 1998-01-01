Хабиб Нурмагомедов приехал в Санкт-Петербург на открытие школы дзюдо. Несмотря на плотный график знаменитый боец ММА прогулялся по городу, о чем рассказал в своем Instagram. По словам Хабиба, Петербург оказался «просто космос».

Instagram @khabib_nurmagomedov

Чтобы не быть узнанным, Нурмагомедов замотал лицо шарфом и сменил привычную папаху на ушанку. Как видно из подписи к фото, план сработал и спортсмена никто не узнал.

Пользователи живо отреагировали на публикацию Хабиба.

— Этот взгляд узнаю из тысячи.

— В Сургуте таких шарфов штук пять надо одеть.

— Ну вот и прекрасно, познакомился ближе с Большой Россией! Красоты есть не только в Дагестане!

Ранее Пятый канал публиковал видео с автограф-сесссии, которую Хабиб провел для юных дзюдоистов.