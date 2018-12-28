Взрыв в туристическом автобусе произошел в Египте, есть погибшие

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Сообщается о большом количестве раненых в результате ЧП в районе пирамид Гизы.

Фото: Twitter @JackSegantini

Взрыв в туристическом автобусе произошел в районе пирамид Гизы в египетском Каире, 28 декабря. Об этом сообщает телеканал «Скай ньюс — Арабия».

Говорится, о большом количестве раненых. Есть погибшие.

Согласно данным египетских СМИ, автобус перевозил туристов из восточноазиатских стран.

Посольство России сейчас проверяет информацию, могли ли там находиться граждане РФ.

Официальных заявлений властей Египта по этому происшествию пока нет.

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