Мужчина взорвал боевую гранату на торговой базе в Хабаровске

На торговой базе в Хабаровске взорвалась боевая граната. ЧП случилось в четверг, 27 декабря.

Боеприпас принес с собой мужчина, личность которого пока не установлена, сообщают в Единой дежурной диспетчерской службе города. После детонации снаряда сам мужчина погиб, еще троих человек ранило осколками.

— Мужчина, по моим данным, грабитель, видимо отступал. Взорвал боевую гранату на территории торговой базы. Сам погиб, осколками ранило трех человек, одну женщину и двух мужчин, их госпитализировали, — цитирует сотрудника дежурной части ТАСС.

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