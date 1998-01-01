В 2018 году было самое большое пополнение флота РФ за последние годы — эксперт

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В текущем год российский флот пополнился 17 боевыми кораблями и 11 вспомогательными.

Фото: Известия/ Александр Казаков

По итогам 2018 года ряды ВМФ России пополнились 17 боевыми кораблями и 11 вспомогательными. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По словам сопредседателя Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктора Блытова — это самое значительное пополнение нашего флота за последние несколько лет. Комментарий эксперта опубликовал портал Nation News.

— В основном, конечно, это корабли 3-го ранга, но нужны и 2-го ранга. По подводным лодкам тоже неплохо, много новых проектов. Если вспомнить ситуацию на 2010 год, ничего практически не поступало и не ремонтировалось. А сейчас судостроительные заводы начинают работать, активизировалась научная и конструкторская работы. И ВМФ сейчас совершил большой шаг вперед. На 2022 второй год планируется эсминец типа «Лидер». В планах также разработка авианосцев, — сказал эксперт.

По мнению Блытова, судостроение в России стало развиваться после того, как главой Министерства обороны назначили Сергея Шойгу.

Ранее Пятый канал сообщал, что российский корвет «Громкий» Тихоокеанского флота РФ в США назвали «смертоносным кораблем будущего».

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