По итогам 2018 года ряды ВМФ России пополнились 17 боевыми кораблями и 11 вспомогательными. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Юрий Борисов.
По словам сопредседателя Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктора Блытова — это самое значительное пополнение нашего флота за последние несколько лет. Комментарий эксперта опубликовал портал Nation News.
По мнению Блытова, судостроение в России стало развиваться после того, как главой Министерства обороны назначили Сергея Шойгу.
Ранее Пятый канал сообщал, что российский корвет «Громкий» Тихоокеанского флота РФ в США назвали «смертоносным кораблем будущего».