«Корабль будущего»: в США оценили российский корвет «Громкий»

, 8:07 114

Американские специалисты проанализировали характеристики судна в связи с его передачей в ВМФ России.

Фото: © РИА Новости /Игорь Зарембо

Российский корвет «Громкий» назван в США «смертоносным кораблем будущего». Американское издание The National Interest выпустило статью, в котором новый корабль ВМФ России оценивается со стратегической точки зрения.

Автор статьи о «Громком» проанализировал боевую мощь корвета, продемонстрированную на последних испытаниях. Отмечаются успешные тесты артиллерийского вооружения, противокорабельных ракет «Уран» и систем ПВО.

По мнению издания, включение «Громкого» во флот вместе с другим корветом «Совершенный» — часть политики Москвы по восстановлению Тихоокеанского флота и усилению позиций в регионе.

«Громкий» — российский корвет проекта 20380, предназначенный для патрулирования и борьбы с кораблями противника. Всего в проекте запланировано десять таких кораблей, шесть уже введены в строй.

Ранее Пятый канал сообщал, что США усиливают свою морскую группировку у границы с Россией.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

8:42
Эксперты предупреждают о подорожании мобильного интернета в начале 2019 года
8:39
Войска ПВО провели учения под Астраханью — видео
8:27
Горячую линию Роспортебнадзора завалили обращениями по поводу детских подарков
8:16
Американцам вернули 400 тысяч долларов, собранные для бездомного
8:07
«Корабль будущего»: в США оценили российский корвет «Громкий»
7:57
Лайфхак: как вывести пятно от суперклея
7:49
В Антарктиде обнаружили вулкан, более опасный, чем Йеллоустоун
7:40
Как время года, в которое человек родился, влияет на его характер?
7:31
Лайфхак: как раз и навсегда решить проблему с хранением мелких предметов
7:23
26 декабря — День войск ПВО Сухопутных войск РФ
7:15
Медосмотры в России станут массовыми — Минздрав
7:08
Видео: спустя шесть лет Алсу вернулась на сцену вместе с дочерьми
7:01
Наталья Тюльпанова о Кержакове: «Стал со мной абсолютно по-другому разговаривать»
6:50
В России запретили строительство на противопожарных полосах
6:35
Непогода в России привела к пробкам и массовым ДТП
6:21
В Китае хотят отменить наказание за проституцию
6:06
Новые способы похудения — от детектора «сытости» до генного редактирования
5:58
Эдгар Запашный укусил тигра — фото
5:45
Бизнес на красной икре — самая большая новогодняя мистификация
5:33
«Счастье, которого ждала вся семья с трепетом и любовью» — Лиза Боярская

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Только на Пятом! «Вся правда о праздничном столе»

Специально для своих зрителей Пятый составил рейтинг самых популярных новогодних блюд и выяснил, как выбрать действительно качественные продукты и напитки, которые будут не только вкусны, но и безопасны для здоровья.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

80 лет — время побед: Пятый канал подводит итоги года

2018-й год по праву войдет в историю Пятого канала, как один из самых успешных и ярких периодов.

5-tv.ru

Реклама