«Корабль будущего»: в США оценили российский корвет «Громкий»

Российский корвет «Громкий» назван в США «смертоносным кораблем будущего». Американское издание The National Interest выпустило статью, в котором новый корабль ВМФ России оценивается со стратегической точки зрения.

Автор статьи о «Громком» проанализировал боевую мощь корвета, продемонстрированную на последних испытаниях. Отмечаются успешные тесты артиллерийского вооружения, противокорабельных ракет «Уран» и систем ПВО.

По мнению издания, включение «Громкого» во флот вместе с другим корветом «Совершенный» — часть политики Москвы по восстановлению Тихоокеанского флота и усилению позиций в регионе.

«Громкий» — российский корвет проекта 20380, предназначенный для патрулирования и борьбы с кораблями противника. Всего в проекте запланировано десять таких кораблей, шесть уже введены в строй.

Ранее Пятый канал сообщал, что США усиливают свою морскую группировку у границы с Россией.