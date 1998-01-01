Звезда «Такси» признался, что мечтает сыграть российскую историческую личность

Французский актер Сами Насери рассказал Пятому каналу, что ему было бы интересно исполнить роль какой-нибудь личности, вошедшей в историю России.

— Конечно же это очень заманчиво и интересно для меня потому, что — как я говорил — русская культура, поэзия, кино, история, люди — это то, что меня приводит в восторг. И для меня участие в съемках в какой-то исторической роли было бы очень интересно и приятно, — признался звезда «Такси».

Ранее Пятый канал рассказывал, что другой легендарный французский актер Жерар Депардье сыграл в фильме грузинского режиссера Ираклия Квирикадзе главную роль — Григория Распутина.