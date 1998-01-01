Украинские пограничники опровергли информацию о том, что россияне снова могут въехать на территорию Незалежной. Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян объяснил, что запрет сохраняется точно также, как и во время военного положения. С представителем службы пообщался корреспондент ТАСС.

Запрет на въезд на Украину был введен для всех граждан РФ мужского пола от 16 до 60 лет. 27 декабря в ряде украинских СМИ появилась информация, что ограничение снято. Теперь стало известно, что запрет сохраняется в полной мере.

— Ограничения действуют, как и раньше. В зоне повышенного внимания пограничников — граждане стран из категории риска, в том числе и из РФ , — заявил Слободян.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Крыму завершено строительство пограничного заграждения.