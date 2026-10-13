Обещают заработок, предлагают диверсии: ФСБ раскрыла угрозу на Северном Кавказе

Бортников заявил о попытках спецслужб Украины разжечь конфликты на Кавказе

Украинские спецслужбы пытаются активно действовать на Северном Кавказе, провоцируя там межнациональные конфликты.

Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников, он провел заседание Национального антитеррористического комитета. В частности, Киев использует интернет-площадки. Пользователям там предлагают быстрый заработок за выполнение различных заданий, в том числе диверсий.

«Международные террористические организации и украинские спецслужбы не снижают пропагандистской и вербовочной активности. В текущем году задержаны 260 человек за подготовку совершения терактов, оказание финансовой помощи скрывающимся за рубежом террористам, а также пропаганду и оправдание террористических идей», — сказал директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

С начала года удалось заблокировать более четырех тысяч ресурсов, распространявших идеологию терроризма и провоцировавших межнациональные конфликты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Воронеже россиянку, которая, по данным ведомства, готовила по заданию СБУ атаку беспилотниками на военный аэродром Балтимор. По версии спецслужбы, женщину завербовал представитель украинских спецслужб в 2022 году, когда она находилась на территории Украины, после чего она прибыла в Воронеж и арендовала гараж для сборки и запуска дронов.

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