Поразительное сходство: спутницу Богатырева сравнили с его бывшей женой

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 46 0

После расставания с Татьяной Арнтгольц в конце 2025 года актер не афишировал перемены в личной жизни.

С кем встречается Марк Богатырев: личная жизнь актера

Фото: © РИА Новости/ Светлана Шевченко

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Актер Марк Богатырев пришел на премьеру сериала «Полураспад» в Москве в компании эффектной блондинки, поразительно напоминающей его бывшую жену Татьяну Арнтгольц. Звезда сериала «Кухня» вышел на красную дорожку один, однако уже в зрительном зале его заметили рядом с молодой спутницей. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/ yanalester

Пара оживленно разговаривала и улыбалась, не обращая внимания на окружающих. Гости обратили внимание на внешнее сходство девушки с Арнтгольц: светлые волосы, сдержанный классический стиль и похожая манера убирать волосы наверх. Некоторые присутствующие в шутку назвали незнакомку копией бывшей супруги Богатырева.

Журналисты попытались выяснить у актера, кто его спутница, однако он не стал раскрывать подробности. Богатырев лишь заявил, что всему свое время, и отказался от дальнейших комментариев.

Позже стало известно, что девушку зовут Яна. По информации светской хроники, речь идет о 34-летней Яне Лестер, которая снималась вместе с Богатыревым в сериале «Химкинские ведьмы». Знакомство актеров состоялось еще до развода Богатырева.

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц расстались в конце 2025 года после примерно шести лет отношений. Официально супругами они стали в 2020-м. В браке у актеров родился сын Данила, которому зимой исполнится шесть лет.

После развода мальчик остался с матерью. При этом бывшие супруги продолжают общаться и поддерживать отношения ради ребенка.

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